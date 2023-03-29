Василевский 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 31 бросок «Каролины». Он стал 2-й звездой матча

Андрей Василевский 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 31 бросок «Каролины». Вратарь «Тампы» был признан 2-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Харрикейнс» (4:0).
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