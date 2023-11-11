В «Сургутнефтегазе» ввели масочный режим из-за угрозы COVID

Руководство компании «Сургутнефтегаз» усиливает коронавирусные меры на предприятии с 13 ноября. Согласно официальному документу, сотрудники снова будут носить маски, проходить тестирование на COVID, а совещания будут проводиться в режиме онлайн.
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