Россиянам предложили содержать детей до 23 лет. В Госдуме хотят обеспечить студентам спокойную учебу

ЛДПР предложила Госдуме обязать родителей содержать учащихся детей до 23 лет Группа депутатов ЛДПР вносит в Государственную думу законопроект, которым предлагает обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения.