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Контрнаступ не задался

Контрнаступ не задался

Мой источник (пишет ТГ-канал Рамзай) в Киеве, ранее сообщивший точные данные об ударе по командно-информационному центру ГУР на Рыбарском острове, утверждает, что вчера, 9 июня, в первой половине дня, прошло большое видеосовещание по закрытой  линии связи НАТО с участием Зеленского, Ермака, Резника, высшего военного командования ВСУ, а так же председателя объединённого комитета начальников штабов США Милли, командующего войсками США в Европе Каволи и, не названного заместителя директора ЦРУ.

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