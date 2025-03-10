Композитор Александр Зацепин празднует свое 99-летие

Советский и российский композитор Александр Зацепин 10 марта празднует свое 99-летие. Именно он придумал музыку к песням из таких культовых кинофильмов, как "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию" и ко многим другим.
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