Композитор Александр Зацепин празднует свое 99-летие

Советский и российский композитор Александр Зацепин 10 марта празднует свое 99-летие. Именно он придумал музыку к песням из таких культовых кинофильмов, как "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию" и ко многим другим.