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Министр Роговенко: несколько муниципалитетов на севере ЛНР и Луганск обесточены

Министр Роговенко: несколько муниципалитетов на севере ЛНР и Луганск обесточены

В Луганской народной республике (ЛНР) были обесточены несколько муниципалитетов и часть Луганска. Об этом сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности регионе Константин Роговенко в своем канале в мессенджере «Макс».

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