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Как Украина Антарктиду покорять намылилась

Как Украина Антарктиду покорять намылилась

В стране разруха, в рамках учений по пастбищам летают ракеты, а быт населения из 19-го плавно перетекает в 18-й век — цивилизационный тупик, как есть, хоть учебники иллюстрируй… А между тем, «в свой первый рейс из Одессы в Антарктику отправился флагман украинского научного флота — ледокол «Ноосфера» (как сообщила пресс-служба Украинского национального антарктического научного центра).

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