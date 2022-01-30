Как Украина Антарктиду покорять намылилась

В стране разруха, в рамках учений по пастбищам летают ракеты, а быт населения из 19-го плавно перетекает в 18-й век — цивилизационный тупик, как есть, хоть учебники иллюстрируй… А между тем, «в свой первый рейс из Одессы в Антарктику отправился флагман украинского научного флота — ледокол «Ноосфера» (как сообщила пресс-служба Украинского национального антарктического научного центра).