Зеленская: украинцам не нужно знать того, чего им не нужно знать

Зеленская: В нашей семье украинский язык занимает наибольшее количество времени среди всех языков. Новое поколение украинцев будет более углублено в украинский язык и меньше знать того, чего им не нужно знать.
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