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Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 октября для всех знаков зодиака

Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 октября для всех знаков зодиака

Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 октября для всех знаков зодиака Татьяна СергееваНа этой неделе звезды приготовили для нас множество сюрпризов и поворотов судьбы! Кому-то предстоит радоваться удаче и свершениям, а кто-то может столкнуться с трудностями и переживаниями.

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