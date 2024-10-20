Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 октября для всех знаков зодиака Татьяна СергееваНа этой неделе звезды приготовили для нас множество сюрпризов и поворотов судьбы! Кому-то предстоит радоваться удаче и свершениям, а кто-то может столкнуться с трудностями и переживаниями.