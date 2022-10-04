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Новости о Diablo IV: русский язык, новые скриншоты, сюжетная кампания

Новости о Diablo IV: русский язык, новые скриншоты, сюжетная кампания

Команда Blizzless, российский разработчик, создающий альтернативные серверы для игр Blizzard Entertainment, опубликовала скриншоты последней версии ролевой игры Diablo IV.

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