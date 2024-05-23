Володин назвал циничными и бесчеловечными слова Блинкена о гибели Раиси

Председатель нижней палаты парламента Российской Федерации Вячеслав Володин назвал циничными и бесчеловечными слова руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкена о гибели президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси.
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