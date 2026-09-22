Инна Гончаренко: «Петросян вернулась не потому, что больше ничего не умеет, а сделала выбор совершенно сознательно. И очень хочется в этом ее поддержать»

Тренер Инна Гончаренко высказалась о решении Аделии Петросян продолжить спортивную карьеру. – Как считаете, внутреннее взросление приходит к человеку только с определенным возрастом или пережитые сложные времена способны ускорить процесс? – В фигурном катании спортсмены всегда несколько оторваны от реального мира, поскольку большую часть времени проводят в достаточно обособленном социуме.