НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Инна Гончаренко: «Петросян вернулась не потому, что больше ничего не умеет, а сделала выбор совершенно сознательно. И очень хочется в этом ее поддержать»

Тренер Инна Гончаренко высказалась о решении Аделии Петросян продолжить спортивную карьеру.  – Как считаете, внутреннее взросление приходит к человеку только с определенным возрастом или пережитые сложные времена способны ускорить процесс? – В фигурном катании спортсмены всегда несколько оторваны от реального мира, поскольку большую часть времени проводят в достаточно обособленном социуме.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым