В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

В зону СВО было направлено более 6 тыс. тонн гуманитарной помощи 13 августа стало известно, что в общественном штабе «Единой России» обсудили новые проекты, направленные на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и мирных жителей новых регионов РФ.