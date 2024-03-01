Тренер Непомнящий: "Зенит" и "Краснодар" разыграют титул чемпиона РПЛ

Знаменитый футбольный тренер Валерий Непомнящий, первым в истории выведший африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира, возглавляя Камерун на ЧМ-1990, а также впоследствии работавший с клубами Российской премьер-лиги, в комментарии для "Газеты.