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Джан Яман: «Любовь я сравниваю с тортом — количество кусков ограничено»

Джан Яман: «Любовь я сравниваю с тортом — количество кусков ограничено»

С популярным 33-летним турецким актером российских зрителей познакомил телеканал ТВ-3, на котором. Джан Яман Legion-media С популярным 33-летним турецким актером российских зрителей познакомил телеканал ТВ-3, на котором идет сериал «Полнолуние».

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