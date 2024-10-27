Владимир Алтайцев Вся эта подачка от подонка подонкам не должна дойти до нацистов.

ВК Вад Кук Фортожопый президент Сербии приползет к нам за скидкой на газ и будет себя в грудь пяткой колотить и напоминать что мы братья , его братья на Украине живут