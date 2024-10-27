© ALEXANDER LEGKY/ GLOBAL LOOK PRESS Президент Сербии Александр Вучич объявил о намерении направить гуманитарную помощь на Украину.
Сербия приготовила Украине подарок на 8,4 миллиона евро
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вся эта подачка от подонка подонкам не должна дойти до нацистов.
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9 час.
ВК
Вад Кук
Фортожопый президент Сербии приползет к нам за скидкой на газ и будет себя в грудь пяткой колотить и напоминать что мы братья , его братья на Украине живут
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7 час.
Алекс Сэм
Звездец Вучечу, ВВП его всех ништяков от нас лишит и он на хрен никому не нужен будет.
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7 час.
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