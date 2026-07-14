Svetlana Kuzmina

Теперь абсолютно ясно, что США эта главная угроза для всего мира и выживания планеты, Трамп только играл роль миротворца и "отца народов мира", а на самом деле, под этой маской он скрывал своё истинное лицо, а Грэм являлся второй половиной лица Трампа, как у двуликого Януса.