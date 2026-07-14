Линдси Грэм был самым ярым лоббистом бандеровской Украины. Теперь голосование за инициированный им пакет «адских санкций» против России покажет, живо ли дело покойного сенатора-террориста.
Хербст: Голосование за «адские санкции» покажет, живо ли дело террориста Грэма
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Теперь абсолютно ясно, что США эта главная угроза для всего мира и выживания планеты, Трамп только играл роль миротворца и "отца народов мира", а на самом деле, под этой маской он скрывал своё истинное лицо, а Грэм являлся второй половиной лица Трампа, как у двуликого Януса.
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Svetlana Kuzmina
В Росси есть поговорка: Скажи мне, кто твой друг и я скажу - кто ты. У Трампа два лучших друга это покойный Грэм и Нетаньяху и этим всё сказано.
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