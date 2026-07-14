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Хербст: Голосование за «адские санкции» покажет, живо ли дело террориста Грэма

Хербст: Голосование за «адские санкции» покажет, живо ли дело террориста Грэма

Линдси Грэм был самым ярым лоббистом бандеровской Украины. Теперь голосование за инициированный им пакет «адских санкций» против России покажет, живо ли дело покойного сенатора-террориста.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Теперь абсолютно ясно, что США эта главная угроза для всего мира и выживания планеты, Трамп только играл роль миротворца и &quot;отца народов мира&quot;, а на самом деле, под этой маской он скрывал своё истинное лицо, а Грэм являлся второй половиной лица Трампа, как у двуликого Януса.
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1 м.
Svetlana Kuzmina
В Росси есть поговорка: Скажи мне, кто твой друг и я скажу - кто ты. У Трампа два лучших друга это покойный Грэм и Нетаньяху и этим всё сказано.
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1 м.