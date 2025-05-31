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Историк раскрыл планы США по применению ядерного оружия. Что об этом известно?

Историк раскрыл планы США по применению ядерного оружия. Что об этом известно?

Соединенные Штаты Америки, накопив десятки тысяч ядерных боеголовок и огромные запасы новейших отравляющих газов, не могли применить их во время войны во Вьетнаме в том числе по политическим причинам.

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