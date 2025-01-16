Взяточнику-электромонтёру «Россетей» избрали меру пресечения

Следователи уверены: в течение пяти лет смолянин получал взятки в крупном размере Областной суд оставил под стражей обвиняемого в получении взятки в крупном размере смоленского работника филиала «Россетей».
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