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Zero Hedge

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Woman Walks Into Ontario Police Department With Live World War II Grenade

Woman Walks Into Ontario Police Department With Live World War II Grenade

Woman Walks Into Ontario Police Department With Live World War II Grenade An Ontario police department is warning residents not to bring unexploded military munitions to the station after a woman walked in carrying a live World War II grenade, according to the NY Post.

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