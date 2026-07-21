Woman Walks Into Ontario Police Department With Live World War II Grenade An Ontario police department is warning residents not to bring unexploded military munitions to the station after a woman walked in carrying a live World War II grenade, according to the NY Post.
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