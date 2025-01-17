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Царьград

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"Никто не расскажет": Врач Гадзиян назвал первый сигнал рака, который скрывают

"Никто не расскажет": Врач Гадзиян назвал первый сигнал рака, который скрывают

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян рассказал, в каком случае в возрасте 50 лет необходимо проверить свой организм в связи с повышенным риском развития онкологии.

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