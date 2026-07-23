Песков подтвердил продолжающийся диалог с США по Украине

Россия продолжает переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Дмитрий Песков. На встрече в Маниле Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили возможность политико-дипломатического решения и договорились о дальнейшем сотрудничестве.
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