Киев бьют с земли и неба, с востока и запада. Россия нанесла удар возмездия. Америка отвернулась от Украины

Браво, ВКС РФ! Украина полыхает от Харькова до Одессы — британцев нашли среди сотен трупов. Путин размажет Зелю как червя? Очередной массированный удар пришелся по военным целям на Украине 7 июня.
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