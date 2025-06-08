Киев бьют с земли и неба, с востока и запада. Россия нанесла удар возмездия. Америка отвернулась от Украины

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Игорь Меликов
Конечно поймать и допросить, а потом повесить зефюрера было бы заманчиво очень, и все были бы рады. Но, убрав его сейчас прекрасный ход! В заварушке клики они перегрызут друг друга.
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5 час.
М
ММ
МАЛО!!!
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5 час.
valentina sergeeva
Браво, ВКС РФ! Так и продолжайте! Чтоб противник не окреп, - Темп не ослабляйте!
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4 час.
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