Собянин: Медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Почти половина офсетных контрактов в Москве приходится на фармотрасль Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что в рамках офсетных контрактов городские поликлиники и больницы получили свыше 2,4 млн упаковок лекарственных препаратов.