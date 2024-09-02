Собянин: Медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Почти половина офсетных контрактов в Москве приходится на фармотрасль Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что в рамках офсетных контрактов городские поликлиники и больницы получили свыше 2,4 млн упаковок лекарственных препаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии