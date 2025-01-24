Ведомство Маска за три дня аннулировало госконтракты на $420 млн

Американское ведомство по повышению эффективности работы правительства и борьбе с бюрократией, которое возглавил бизнесмен Илон Маск, за первые три дня своей работы аннулировало государственные контракты на сумму примерно в $420 млн.
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