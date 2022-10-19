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Антонио Конте: «МЮ» заслужил победу, они лучше «Тоттенхэма» – разные уровни. Вы же знаете, сколько они могут тратить на рынке»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2). «Думаю, что по игре «Манчестер Юнайтед» заслужил победу.

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