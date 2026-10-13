«Удары не прекратятся». Почему СВО будет идти весь 2027-й год

Почему СВО не закончится и в следующем году, рассказывает военный аналитик RTVI Алексей СочневУдары по датацентрам «Яндекса» оставили россиян без такси и привычных сервисов, но на фронт не повлияли никак, зато показали, что главное давление в конфликте сместилось с передовой на тыл.
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