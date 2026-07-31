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Шнайдер 20-й раз вышла в четвертьфинал на уровне тура и сыграет с Самсоновой

18-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла Анастасию Потапову во втором круге пятисотника в Вашингтоне – 6:1, 6:2.

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