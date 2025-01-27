Молдавии грозит паралич ж/д сообщения — депутат от блока «Победа»

Параличом железнодорожного сообщения угрожают Молдавии задержки выплат заработной платы работникам «Железной дороги Молдовы», 27 января заявил депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Вадим Фотеску в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии