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8 заброшенных мест на планете, обладающих мощной притягательной силой

8 заброшенных мест на планете, обладающих мощной притягательной силой

Неумолимое время и наступающая природа всегда будут отвоевывать тот кусочек пространства, который люди покинули, и неважно, будет ли это величественный храм или роскошный замок, огромный корабль или процветающий город.

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