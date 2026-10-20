Половину мест в мировой десятке стран, жители которых чаще всего заводят кошек, заняла Европа. При этом первое место заняла Россия, причем ее отрыв от остальных стран оказался значительным — хотя бы одна кошка живет в 59% российских семей сообщает 20 октября портал Euro Puls.
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