Половину мест в мировой десятке стран, жители которых чаще всего заводят кошек, заняла Европа. При этом первое место заняла Россия, причем ее отрыв от остальных стран оказался значительным — хотя бы одна кошка живет в 59% российских семей сообщает 20 октября портал Euro Puls.