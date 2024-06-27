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Спрайт в космосе: Астронавт на МКС сделал снимки редкой красной молнии у побережья Южной Африки

Спрайт в космосе: Астронавт на МКС сделал снимки редкой красной молнии у побережья Южной Африки

Астронавту НАСА Мэтью Доминику удалось сделал снимок уникального природного явления - спрайта. Это красная молния, уходящая в верхние слои атмосферы.

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