ФАС запросила у Apple подробную позицию по вопросу бесконтактной оплаты

Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) запросила у Apple детальное обоснование своей позиции относительно доступа российских платежных систем к технологии бесконтактной оплаты в операционной системе iOS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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