Пока Дональд Трамп и та часть его администрации, которая солидарна с американским президентом в этом вопросе, предпринимают реальные усилия для завершения военного конфликта на Украине, киевской хунте такой исход событий совсем ни к чему.
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