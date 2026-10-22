Договор займа заключили в июле 2025 года, вернуть деньги нужно было до 25 мая 2026 года. Гарантом выплаты стал автомобиль Kia Ceed, принадлежащий должнику.
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