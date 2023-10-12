Педофил-воспитатель, насиловавший подопечных, вышел на свободу в Новосибирске

Бывший воспитатель отсидел за изнасилования детей, вернулся домой и распугал новосибирцев. В Новосибирск вернулся Александр Марков, сидевший в колонии за изнасилования и насильственные действия в отношении нескольких детей.
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