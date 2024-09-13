В проекте Корпорации развития «Кадры для инвесторов» начался новый учебный год

«В парке «Рязанский» целый ряд резидентов планирует запускать свои производства уже в этом году, поэтому кадровый вопрос для них стоит остро, – прокомментировал работу проекта гендиректор Корпорации развития Вячеслав Несин.
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