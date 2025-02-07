Музей Северного хора получил уникальные экспонаты

Одним из самых уникальных предметов стал тканый пояс начала XX века, который принадлежал основателю коллектива Антонине Яковлевне КолотиловойЭтот пояс был передан в музей ветераном Северного хора и ансамбля «Северные жемчуга» Зинаидой Домниной.