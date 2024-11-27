Расчет ЗРК «Тор-М2» прикрыл действия мотострелковых и танковых подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении

С первого дня проведения специальной военной операции расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Центр» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил.
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