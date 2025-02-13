В России вступил в силу режим депортации нелегальных мигрантов Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал в Telegram, что вступил в силу закон о режиме высылки нелегальных мигрантов, указав, что теперь они будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц.
670 тысяч нелегалов!
Комментарии
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d
demyr150648
Как их вышлешь - они же под себя законы пишут. Кроме того - они все богатые люди, со всеми вытекающими. Возможно, многие из них и есть часть того глубинного государства, которое рулит всем! И Володин не просто руководит , типа регулирует, деятельность Думы, но послушайте, как он затыкает рот несогласным. Верный пес своего господина. глубинного государства.
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11 час.
Ваша Светлость
Нелегальная миграция и есть "нелегальный бизнес", за каждым нелегалом десятки, сотни тысяч взяток на легализацию, право на работу, за гражданство. Вот о чём надо говорить!!!!
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11 час.
S
Serg
не хотите оттока бабла в черножопые республики? Принимайте россиян на работу, платите им достойную зарплату, которая пойдет в оборот внутри страны, вот и все решение проблемы. И еще- запретить трудовым мигрантам ввоз в Россию своих замоташек и выблядков, незнающих русского языка и борзеющих в наших школах и на улицах наших городов.
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5 час.
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