670 тысяч нелегалов!

d demyr150648 Как их вышлешь - они же под себя законы пишут. Кроме того - они все богатые люди, со всеми вытекающими. Возможно, многие из них и есть часть того глубинного государства, которое рулит всем! И Володин не просто руководит , типа регулирует, деятельность Думы, но послушайте, как он затыкает рот несогласным. Верный пес своего господина. глубинного государства.

Ваша Светлость Нелегальная миграция и есть "нелегальный бизнес", за каждым нелегалом десятки, сотни тысяч взяток на легализацию, право на работу, за гражданство. Вот о чём надо говорить!!!!