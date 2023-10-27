В Красноярском крае стало больше дорогих машин

За год в Красноярском крае почти на четверть выросло количество люксовых машин. По данным исследования аудиторской службы Finexpertiza, в 2022 году в регионе числилось 283 автомобиля дороже 10 миллионов рублей.
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