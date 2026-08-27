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Царьград

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Мария Захарова заявила о бесполезности проекта "Фрея" для Украины

Мария Захарова заявила о бесполезности проекта "Фрея" для Украины

Мария Захарова на брифинге заявила, что проект ПРО "Фрея", инициированный более чем 30 странами во главе с Великобританией и Францией, не сможет покрыть нехватку средств Министерства обороны Украины, достигшую 27 миллиардов долларов.

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