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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орещук о календаре «Динамо» на старте: «У клуба уже давно нет паники. С 2019 года, как пришли Соловьев и Гафин. Они – системные люди»

В первых 6 турах команда Марцела Лички встретится с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом». – Непростой календарь не создаст «Динамо» сложности? – Мне кажется, наоборот, это даже лучше.

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