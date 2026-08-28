Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 401 подписчик

Та за що?!

Та за що?!

Относительно любого нытья с Украины про уничтоженные ТЦ.Все это происходит, потому что кокаиновый фюрер и его хозяева решили, что атаковать склады WB и OZON это хорошая идея и она якобы к чему-то там приведет.

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