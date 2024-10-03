Иран попал по израильской военной базе или нет? Удар действительно был и в этом плане иранцы не соврали.
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Иран попал по израильской военной базе или нет? Удар действительно был и в этом плане иранцы не соврали.
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