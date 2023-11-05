В Новом Уренгое вечером 4 ноября произошли сразу три аварии

Вечером 4 ноября в Новом Уренгое произошло сразу несколько серьёзных ДТП на улице Южная Магистраль. В 16:55 (местное время) водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с двумя легковушками (Lada Niva и Toyota Avensis).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии