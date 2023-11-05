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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В Новом Уренгое вечером 4 ноября произошли сразу три аварии

В Новом Уренгое вечером 4 ноября произошли сразу три аварии

Вечером 4 ноября в Новом Уренгое произошло сразу несколько серьёзных ДТП на улице Южная Магистраль. В 16:55 (местное время) водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с двумя легковушками (Lada Niva и Toyota Avensis).

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