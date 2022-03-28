Паранойя: что такое в психологии?

Паранойя — это состояние психики, основанное на ощущении угрозы со стороны внешних источников. Характеризуется циклическим мыслительным процессом и повышенной тревожностью, что в результате приводит к иррациональному мышлению, ошибочному восприятию мира, ложному чувству опасности и убеждениях о преследовании.
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