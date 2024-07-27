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Французская журналистка объяснила, почему не стала освещать Олимпиаду

Французская журналистка объяснила, почему не стала освещать Олимпиаду

Бриен назвала Олимпиаду в Париже "фрик-шоу"Французская журналистка Жюльетт Бриен заявила, что не будет освещать Олимпиаду в Париже, поскольку для неё это мероприятие является "фрик-шоу".

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