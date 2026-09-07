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Как изменятся страховые, социальные и военные пенсии в России в 2027 году

В 2027 году россиян ожидает поэтапная индексация страховых, социальных и военных пенсий. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в интервью РИА Новости.

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