Спасатели на Химкинском водохранилище работают в усиленном режиме

Столичные спасатели в усиленном режиме патрулируют Москву-реку и городские водоемы из-за жары. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Химкинское водохранилище, пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, городские пруды, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
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